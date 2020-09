Crotone-Milan 0-2: primo gol italiano per Brahim Díaz

Crotone-Milan, il gol di Brahim Díaz

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Brahim Díaz, classe 1999, ha realizzato il suo primo gol in Italia in apertura di ripresa di Crotone-Milan. Il fantasista spagnolo è stato bravo, in area piccola del Crotone, a girare alle spalle di Alex Cordaz un pallone ricevuto dopo una bella combinazione in contropiede tra Hakan Çalhanoglu ed Alexis Saelemaekers. Crotone-Milan 0-2. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DEL MATCH >>>