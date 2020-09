LIVE – Crotone-Milan 0-0, si inizia all’Ezio Scida!

1′ – Primo tiro della gara è di Messias, abbondantemente largo

1′ – Iniziata la gara di Crotone!

Minuto di silenzio all’Ezio Scida per ricorda l’arbitro De Santis, ucciso a Lecce con la propria compagna in questa settimana.

Sono da poco ufficiali le formazioni delle due squadre. Vediamo insieme le scelte di Giovanni Stroppa e Stefano Pioli!

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Golemić; Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Dragus, Simy; A disposizione: Festa, Spolli, Mustacchio, Eduardo, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Kargbo, Rispoli, Yalubiv, Reca, Vulić. Allenatore: Stroppa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Brahim Díaz, Çalhanoglu, Saelemaekers; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Krunić, Paquetá, Castillejo, R. Leão, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

CROTONE-MILAN LIVE ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti allo stadio ‘Ezio Scida‘, dove alle ore 18:00 scenderanno in campo Crotone-Milan per la 2^ giornata di Serie A. Restate con noi per seguire la diretta testuale del match!

