Crotone-Milan 0-1: la sblocca Kessié su calcio di rigore

Crotone-Milan, Kessié in gol dagli undici metri

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessié, al 47′ del primo tempo, ha portato i rossoneri in vantaggio allo ‘Scida‘ per Crotone-Milan. Il centrocampista ivoriano ha trasformato un calcio di rigore, concesso grazie anche alla conferma del V.A.R.: fallo in area di rigore di Luca Marrone su Ante Rebić (controllo a seguire di spalla per il croato) e secondo penalty stagionale per i rossoneri in campionato. Dal dischetto, Kessié ha realizzato con freddezza. Crotone-Milan 0-1. SEGUI QUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DELLA PARTITA >>>