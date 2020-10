Risultati Serie A – Milan-Spezia 3-0: tabellino e marcatori

Milan-Spezia 3-0: il tabellino del match di San Siro

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Terza vittoria su tre partite di campionato per il Milan di Stefano Pioli. Dopo Bologna e Crotone, battuto anche lo Spezia. I rossoneri volano a quota 9 punti in classifica e guardano tutti dall’alto, con l’Atalanta, in attesa del derby di sabato 17 ottobre, dopo la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali. Milan-Spezia è terminata 3-0. Dopo un primo tempo soporifero, il Diavolo ha cambiato passo nella ripresa e realizzato tre gol in 21′: mattatore assoluto Rafael Leao che, una volta tornato a giocare da prima punta, ha piazzato due zampate letali per gli ospiti. Nel mezzo, la rete di Theo Hernández con una galoppata delle sue. Qui di seguito il tabellino completo della sfida di San Siro.

MILAN-SPEZIA 3-0

Marcatori: 57′ R. Leão, 75′ Theo Hernández, 78′ R. Leão

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali (58′ Bennacer), Krunić (58′ Kessié); Saelemaekers, Brahim Díaz (71′ Hauge), R. Leão (83′ D. Maldini); Colombo (46′ Çalhanoglu). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Castillejo. Allenatore: Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega (77′ Mora), M. Ricci (59′ Acampora), Maggiore; Verde (59′ Agudelo), Gălăbinov (33′ Piccoli), Gyasi (77′ Bartolomei). A disposizione: Krapikas, Desjardins, Agoumé, Farias, Bastoni, Dell’Orco, Vignali. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Serra di Torino.

Ammoniti: 33′ Ricci (S), 41′ Gyasi (S), 47′ Çalhanoglu (M)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>