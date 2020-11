Risultati Europa League – Lille-Milan 1-1: tabellino e marcatori

Europa League, Lille-Milan 1-1, il tabellino della partita

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – Un punto a testa, al ‘Pierre Mauroy‘, per Lille e Milan, impegnate nella 4^ giornata del Gruppo H di Europa League.

In testa al girone, dunque, resta tutto invariato: i francesi di Christophe Galtier al primo posto, con 8 punti ed i rossoneri di Stefano Pioli (anche oggi guidati da Daniele Bonera), dietro, al secondo posto con 7.

La partita si è decisa nella ripresa. È andato in vantaggio il Milan, grazie a Samuel ‘Samu’ Castillejo, bravo a sfruttare una bella azione in contropiede del Diavolo, avviata da un pallone filtrante di Sandro Tonali e rifinita da Ante Rebić per lo spagnolo.

Pareggio, una ventina di minuti più tardi, per i padroni di casa, per merito di Jonathan Bamba. Bel giro palla del Lille, ma rossoneri troppo molli in difesa. Questo il tabellino completo di Lille-Milan del ‘Pierre Mauroy‘.

LILLE-MILAN 1-1

Marcatori: 46′ Castillejo (M), 65′ Bamba (L)

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Pied (79′ Djaló), Soumaoro, Botman, Reinildo; Xeka (63′ Soumaré), André; Araujo (75′ Lihadji), Yazici (64′ Ikoné), Bamba; David. A disposizione: Karnezis, Chevalier, Bradarić, Fonte, Niasse, Weah, Yilmaz. Allenatore: Galtier.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu (61′ Brahim Díaz), Hauge (77′ Krunić); Rebić (61′ Colombo). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Duarte, Kalulu, Conti, Kessié, D. Maldini. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).

Arbitro: Pawson (Inghilterra).

Ammoniti: 12′ Pied (L), 28′ Xeka (L), 46′ p.t. Bennacer (M), 67′ Soumaré (L), 92′ Brahim Díaz (M)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

