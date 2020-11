Lille-Milan 0-1: la sblocca Castillejo | Europa League News

Lille-Milan 0-1, torna al gol Castillejo in Europa League!

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – Samuel ‘Samu’ Castillejo ha portato in vantaggio i rossoneri al ‘Pierre Mauroy‘. La partita si è sbloccata, dunque, in avvio di ripresa. Palla filtrante di Sandro Tonali per Ante Rebić; il croato è entrato in area di rigore, ha visto l’accorrente Castillejo al centro e lo ha servito sul sinistro. Piatto facile facile per l’andaluso e Lille-Milan 0-1. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH TRA MASTINI E ROSSONERI >>>