Risultati Serie A – Milan-Napoli 0-1: tabellino e marcatori | News

Milan-Napoli 0-1 il tabellino del match di ‘San Siro’

Passo falso, l’ennesimo a ‘San Siro‘, per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri cadono, 0-1, in casa contro il Napoli dell’ex Gennaro Gattuso. Si rianimano, così, le speranze di Champions League per gli azzurri, mentre il Diavolo, adesso, dovrà guardarsi seriamente le spalle dal ritorno di Juventus ed Atalanta. Anche il secondo posto, per il Milan, è a rischio.

Decide il match un gol di Matteo Politano al 49′: azione magistrale di contropiede del Napoli, con l’imbucata, rapida, di Piotr Zieliński nel corridoio per l’esterno offensivo di Gattuso, il quale, approfittando di una chiusura errata di Theo Hernández, infila Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma sul palo più lontano.

Il forcing del Milan non sortisce gli effetti sperati. Nel finale l’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM) nega un rigore clamoroso a Theo (fallo da dietro dell’ex Tiémoué Bakayoko) ed espelle Ante Rebić per qualche parola di troppo. Milan-Napoli, a ‘San Siro‘, finisce 0-1. Questo il tabellino completo del match.

MILAN-NAPOLI 0-1

Marcatori: 49′ Politano

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Kessié (67′ Meïte); Castillejo (60′ Saelemaekers), Çalhanoğlu (60′ Brahim Díaz), Krunić (60′ Rebić); R. Leão (79′ Hauge). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kjær, Kalulu. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Demme (80′ Bakayoko); Politano (80′ Mario Rui), Zieliński (75′ Elmas), Insigne; Mertens (59′ Osimhen). A disposizione: Meret, Contini, Costanzo, Zedadka, Lobotka, Cioffi. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (RM)

Ammoniti: 25′ Maksimović (N), 69′ Di Lorenzo (N), 87′ Theo Hernández (M), 89′ Gattuso (N, non dal campo).

Espulsi: 92′ Rebić (M).

Note: nessuna.

Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>