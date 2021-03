Milan-Napoli 0-1: rete ospite con Politano

Matteo Politano, al 49′, porta in vantaggio gli azzurri a ‘San Siro‘. Rapida azione dei partenopei, errore di Franck Kessié a centrocampo. disattenzione di Theo Hernández in fase difensiva e l’esterno ex Inter non perdona. Tiro incrociato, sporco, sul palo più lontano a battere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Milan-Napoli, adesso, è 0-1. Segui QUI il live testuale del match di ‘San Siro’ >>>