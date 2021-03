Milan-Napoli 0-1 al 90′: Politano-gol, ma su Theo era rigore | Serie A News

Milan-Napoli 0-1 al 90′: il racconto della partita

È terminato da poco, a ‘San Siro‘, il match Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Ecco com’è andata la partita per i rossoneri di Stefano Pioli.

Dopo un primo tempo in cui il Napoli era sembrato più in forma ed in palla dei rossoneri, gli azzurri concretizzano la loro superiorità andando in gol al primo tentativo della ripresa. Sblocca il risultato, al 49′, Matteo Politano, che approfitta di un errore di Franck Kessié a centrocampo e di una mancata chiusura dietro di Theo Hernández per fulminare in diagonale Gigio Donnarumma sul palo più lontano.

Donnarumma, al 58′, si oppone ancora ai tentativi degli azzurri: parata a terra, in due tempi, sulla conclusione di Fabián Ruiz da appena fuori l’area rossonera. Dentro Victor Osimhen per Dries Mertens nel Napoli, mentre il Milan fa tre cambi in una volta, con l’ingresso in campo di Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz ed Ante Rebić per Samu Castillejo, Hakan Çalhanoğlu e Rade Krunić.

Sono ancora gli azzurri, però, pericolosi con Lorenzo Insigne poco dopo il 60′. Lampo del Milan al 66′, con una gran palla di Rebić per Rafael Leão, il quale, però, in area piccola, cicca il tiro in porta e non crea alcun problema a David Ospina. Occasione al 70′ per Rebić che, di testa, chiama Ospina ad una bella parata, d’istinto. Ma il Diavolo alza i giri del motore.

Il Milan è in forcing, il croato Rebić è il giocatore più pericoloso dei rossoneri, ma il Napoli, fino a dieci minuti dal termine del match, corre davvero pochi rischi. Il Diavolo reclama un calcio di rigore per un intervento da dietro dell’ex Tiémoué Bakayoko su Theo Hernández: dopo consulto al V.A.R, l’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM) decide di non concedere il penalty.

Nel finale sale il nervosismo e Pasqua espelle direttamente Rebić al 92′. Milan-Napoli finisce 0-1: si complica, per i rossoneri, la strada verso la Champions.