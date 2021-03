Milan-Napoli 0-0 al 45′: meglio gli azzurri a San Siro | Serie A News

Milan-Napoli 0-0 al 45′: il racconto del primo tempo

È terminato da poco, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A in svolgimento a ‘San Siro‘. Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli.

Dopo 10′ di studio, il primo tentativo pericoloso è del Milan: percussione di Theo Hernández, destro a giro di Hakan Çalhanoğlu e palla di poco fuori. Risponde, 3′ più tardi, il Napoli con Lorenzo Insigne: tiro centrale, para facilmente Gigio Donnarumma.

Azzurri pericolosi ancora al 15′ con la palla di Giovanni Di Lorenzo per Piotr Zieliński, che si incunea tra Diogo Dalot e Fikayo Tomori: la conclusione del polacco chiama Donnarumma ad un intervento già più complicato. Al 20′ replica, in contropiede, Rafael Leão: il suo tiro sul palo più lontano, però, non ha tanta fortuna.

Zieliński, al 29′, va ad un passo dal gol dopo una pregevole azione del Napoli: nella prima mezzora di gioco, senza dubbio, gli azzurri giocano molto meglio dei rossoneri. Al 33′, poi, secondo squillo della gara di Leão, ma il suo tiro, forte e centrale, si spegne senza problemi tra le braccia di Ospina.

Ci prova Çalhanoğlu (35′), ma il suo sinistro si spegne alto sulla traversa. Al 43′ conclusione da appena fuori area di Dries Mertens, ma pallone largo, sul fondo, che non crea problemi a Donnarumma. Primo tempo, tutto sommato, che ha visto dunque il Napoli fare la partita ed il Milan impegnato nel tentativo di veloci ripartenze. Ma all'intervallo è 0-0.