Risultati Serie A – Milan-Benevento 2-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino di Milan-Benevento, anticipo del 34° turno di Serie A. Dati, numeri e statistiche della partita dei rossoneri di Stefano Pioli

Boccata d'aria fresca per i rossoneri, che tornano alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio. La squadra di Stefano Pioli passa in vantaggio dopo 6 minuti grazie al gol di Hakan Calhanoglu che ha chiuso in bellezza un'azione corale perfetta. Milan troppo sprecone sia per il resto del primo tempo, sia ad inizio ripresa, con il Benevento che rimane a galla grazie alle ripetute prodezze di Montipò. Il portiere giallorosso non può però nulla sul gol del 2-0 di Theo Hernandez dopo aver respinto il sinistro di Zlatan Ibrahimovic. Per il resto del match il Diavolo riesce ad amministrare bene il doppio vantaggio e a gestire il risultato dopo i 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Calvarese. Tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League, in attesa del risultato delle altre pretendenti. Ecco tabellino e marcatori di Milan-Benevento.