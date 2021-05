Pagelle Milan-Benevento 2-0: bentornato Theo, Ibra serata no | Serie A News

Le pagelle di Milan-Benevento, anticipo serale del 34° turno di Serie A. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione

Alessio Roccio

LA PARTITA PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan batte il Benevento 2-0 e torna momentaneamente al secondo posto in classifica con 69 punti in attesa delle gare di domani. Serviva una reazione e c'è stata. Tante le occasioni costruite, anche se è mancata un po' di lucidità dalle parti di Montipò. Il Benevento costruisce - soprattutto nel secondo tempo - ma è impreciso e Donnarumma non viene quasi mai chiamato in causa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

G. DONNARUMMA — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - E' al centro della cronaca di mercato per via del mancato rinnov0 del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e preso di mira da alcuni tifosi dopo le risate con l'amico Reina post Lazio-Milan. Gigio, però, sembra non essere condizionato e tra i pali continua ad essere una certezza. Una bella parata nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa si limita a guidare la retroguardia rossonera. VOTO 6

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

DALOT — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Schierato titolare al posto dell'influenzato Calabria sull'out di destra. L'ex Porto e Manchester United mostra generosità in fase di spinta, ma quando è chiamato al cross risulta spesso e volentieri impreciso. Può fare assolutamente meglio. VOTO 6

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

TOMORI — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Le sbavature delle ultime uscite sembrano essere alle spalle. L'anglo-canadese torna sui suoi livelli e offre un'ottima prestazione. Limita molto bene Lapadula e risulta decisivo in alcune sortite offensive del Benevento. Bene anche l'intesa con Romagnoli con cui ha giocato pochissimo fino a questo momento della stagione. VOTO 6,5

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

ROMAGNOLI — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Torna titolare nella retroguardia di mister Pioli dopo quasi due mesi. In coppia con Tomori mostra una buona intesa e anche lui limita bene l'ex dal dente avvelenato Lapadula. Non fa rimpiangere Kjaer, seduto in panchina dopo l'influenza dei giorni scorsi. VOTO 6

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

THEO HERNÁNDEZ — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Dopo un primo tempo sottotono, il laterale mancino si fa perdonare nella riresa con la rete del 2-0. Il terzino sfrutta al meglio la respinta corta di Montipò dopo il mancino ad incrociare di Ibrahimovic. Ritrovare il miglior Theo Hernandez sarebbe davvero una gran notizia per Pioli in vista del decisivo rush finale. VOTO 6,5

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

BENNACER — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - L'algerino continua il suo periodo poco felice. Dopo una mezz'ora ordinata, l'ex Empoli viene ammonito al 37' interrompendo un contropiede giallorosso e pochi minuti dopo rischia il secondo giallo per un intervento in ritardo su Dabo. Passa un giro di lancetta e il centrocampista conduce ottimamente una ripartenza rossonera che lo vede alla fine calciare da buonissima posizione: il suo mancino è però ribattuto da Caldirola. Pioli lo cambia nell'intervallo, inutile rischiare di rimanere in 10. VOTO 5,5. Dal 46' Tonali.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

KESSIÉ — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - E' il solito Presidente in mezzo al campo. Il numero 79 è davvero onnipresente e mostra ancora una volta quanto sia imprescindibile per il Milan la sua presenza in campo. Molto benne il velo per il gol dell'1-0 di Calhanoglu, anche se perde alcuni palloni velenosi in mediana. VOTO 6,5

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

SAELEMAEKERS — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Vivacità e corsa non mancano, ma come al solito pecca un po' di imprecisione e superficialità in alcune giocate. Molto bello lo scambio che porta al gol dell'1-0 di Calhanoglu. Nella ripresa va vicinissimo alla rete del 2-0 dopo una bella discesa di Leao sulla sinistra. VOTO 6. Dal 75' Castillejo

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

ÇALHANOGLU — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Dopo il bel gol contro il Sassuolo, il numero 10 rossonero segna ancora a San Siro e lo fa dopo pochissimi minuti, sfruttando un bellissimo uno-due con Saelemaekers (niente male nemmeno il velo di Kessie). Il turco svaria sulla trequarti da destra sinistra e mostra di essere in crescita rispetto al recente periodo negativo. VOTO 6,5. Dall'86' Brahim Diaz

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

R. LEÃO — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Col rientro di Ibrahimovic, Pioli torna a schierarlo largo a sinistra, ma il rendimento non cambia. Il portoghese è pimpante, ma negli ultime metri sbaglia quasi tutte le scelte. Nel primo tempo si divora un gol a tu per tu con Montipò dopo una bellissima discesa centrale di Kessie. Generoso in fase di ripiego, ma ancora non basta. VOTO 5,5. Dal 75' Rebic.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

IBRAHIMOVIĆ — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Torna titolare dopo le due gare di assenza e non appare in una delle sue solite serate. Lo svedese è il punto di riferimento là davanti per la squadra, ma nel primo tempo sbaglia due gol che il vero Ibrahimovic non avrebbe fallito. La ripresa si apre con ancora una volta lo svedese che calcia verso Montipò che devia in corner e lo stesso portiere dei sanniti è decisivo in almeno altre due occasioni. Serata opaca. VOTO 5,5

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

I SUBENTRATI — PAGELLE MILAN-BENEVENTO -

Dal 46' Tonali: entra in campo nella ripresa al posto di Bennacer a rischio doppio giallo. Il numero 8 rossonero cerca di non eccedere nelle giocate, ma di fare il suo in maniera ordinata. Prestazione che non strappa l'occhio, ma con la squadra in vantaggio si concentra a mantenere la posizione ed chiudere le offensive avversarie. VOTO 6

Dal 75' Rebic sv

Dal 75' Calabria sv

Dal 75' Castillejo sv

Dall'86' Brahim Diaz

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

MISTER PIOLI — PAGELLE MILAN-BENEVENTO - Nessun esperimento. Stupisce la scelta di Leao al posto di Rebic, ma alla fine questa sera non si può recriminare nulla al tecnico emiliano. Permangono alcuni problemi in fase difensiva - diverse le occasioni concesse ai sanniti - e alcuni negli ultimi 15 metri offensivi, con scelte tecniche sbagliate. Ma la cosa importante erano i tre punti e questo basta e avanza. VOTO 6,5