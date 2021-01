Risultati Serie A – Bologna-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Bologna-Milan 1-2, il tabellino del match del ‘Dall’Ara’

E’ terminato da poco il match del Dall’Ara tra Bologna e Milan. Ecco come sono andati i 90 minuti di gioco per i rossoneri. Inizio sfortunato per il Milan che colpisce il quindicesimo legno stagionale con Theo Hernandez. Perfetta la punizione del terzino rossonero dalla corsia di destra che si ferma sulla traversa. Passano alcuni minuti e Doveri concede un penalty ai rossoneri per fallo di Dijks su Leao: dal dischetto Ibrahimovic viene ipnotizzato da Skorupski, ma sulla respinta Rebic sblocca il match. Siamo al minuto 25. Il Bologna reagisce nel finale di tempo con una doppia occasione sprecata prima da Sansone e poi da Dominguez: in entrambe le chance Donnarumma è miracoloso.

Il Milan raddoppia al 54′ con Franck Kessie: fallo di mano di Soumaoro netto e questa volta dal dischetto si presenta l’ivoriano che fa secco Skorupski. Rossoneri, dunque, avanti di due reti al Dall’Ara. Nell’occasione espulso dalla panchina il ds rossoblù Riccardo Bigon, reo di aver protestato troppo. Da lì in poi i rossoneri controllano e gestiscono il risultato, inserendo in campo prima Krunic e Bennacer, e poi Mandzukic.

Ma all’81’Andrea Poli su assist di Skov Olsen realizza la rete che riapre il match del Dall’Ara. Brutta palla persa da Theo Hernandez al limite dell’area che rischia un dribbling di troppo e i felsinei accorciano le distanze. La squadra di Mihajlovic rientra in partita grazie ad un episodio, quando il match sembrava ormai avviato ad essere archiviato.

BOLOGNA-MILAN 1-2

Marcatori: 25′ Rebic, 54′ Kessie, 81′ Poli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (78′ Palacio); Schouten (78′ Poli), Dominguez (67′ Skov Olsen); Orsolini (67′ Svanberg), Soriano, Sansone (67′ Vignato); Barrow. A disposizione: Da Costa, Breza, De Silvestri, Paz, Mbaye, Hickey, Baldursson. Allenatore: Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernández; Tonali (62′ Bennacer), Kessié; Saelemaekers, R. Leão (72′ Mandzukic), Rebic (62′ Krunic); Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Hauge, Meite, Castillejo, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Dijks, Soriano (B), Rebic (M)

Espulsi: nessuno.

Note: Espulso Bigon al minuto 54.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>