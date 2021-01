PAGELLE BOLOGNA-MILAN – Il Milan colpisce, amministra e incamera il bottino pieno in questa prima giornata del girone di ritorno. Con lo 0-2 del Dall’Ara, reti di Rebic e Kessiè (su rigore), i rossoneri mantengono la vetta della classifica guardando tutti dall’alto per un’altra settimana. In occasione dello 0-1 errore dal dischetto per Ibrahimovic. Da segnalare gli esordi in campionato per Tomori e Mandzukic

