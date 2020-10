Risultati Europa League – Celtic-Milan 1-3: tabellino e marcatori

Europa League, Celtic-Milan 1-3: tabellino del match

CELTIC-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da poco, al Celtic Park, il match Celtic-Milan dei gironi di Europa League. Vediamo com’è andata.

Inizio in salita per i rossoneri, che soffrono la pressione e la dinamicità degli avversari. Ma è del Milan la prima occasione, ed è anche decisiva per il gol: cross di Castillejo e testa vincente di Rade Krunic, è 1-0 Milan al 14′. Appena cinque minuto dopo il gol, cala vertiginosamente la pressione avversaria e gli spazi si aprono. Ne approfittano i velocisti del Milan, a sinistra soprattutto, con Theo che crea sempre pericoli: è proprio il francese a servire l’assist per il gol del 2-0 firmato Brahim Diaz al 42′.

Nella ripresa il Milan cala molto il ritmo e nel finale accorcia le distanze il Celtic con Elyounoussi che di testa anticipa Tonali e segna la rete dell’1-2. Nei minuti di recupero, però, Saelemaekers pesca benissimo il neo entrato Hauge che a tu per tu con Barkas chiude il match sul definitivo 1-3.

CELTIC-MILAN 1-3

Marcatori: Krunic 14′, Brahim Diaz 43′, Elyounoussi 76′, Hauge 92′

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh (46′ Elyounoussi), Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown (63′ Rogic), Ntcham, Laxalt (77′ Taylor); Ayeti (77′ Klimala), Griffiths (46′ Christie). A disposizione: Bain, Turnbull, Soro, Henderson, Hazard, Dembele. Allenatore: Lennon

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié (66′ Bennacer); Castillejo (79′ Saelemaekers), Brahim Diaz (79′ Hauge), Krunic; Ibrahimovic (66′ R.Leao). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Calabria, Kalulu, Conti, D.Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Matej Jug

Ammoniti: Laxalt (C) e Christie (C), Tonali (M), Donnarumma (M) e Saelemaekers (M).

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.