Celtic-Milan, Europa League: formazioni e dove vederla in tv

Ultime Notizie Celtic-Milan: la probabile formazione di Pioli

MILAN NEWS – Manca sempre meno a Celtic-Milan, match d’esordio della fase a gironi di Europa League. I rossoneri arrivano sulle ali dell’entusiasmo, ma sempre con qualche piccolo acciacco fisico. Ecco perché l’undici iniziale di Stefano Pioli è più o meno costretto, ma qualche piccolo cambiamento potrebbe esserci. Andiamo a scoprirlo insieme.

In porta nessuna sorpresa, ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui a destra confermato Davide Calabria, nonostante il recupero del suo diretto concorrente (non ancora pronto). Al centro ancora obbligatoriamente Simon Kjaer insieme al capitano Alessio Romagnoli. Sulla sinistra l’intoccabile e insostituibile Theo Hernandez.

Piccola novità invece a centrocampo con Sandro Tonali che dovrebbe partire dal primo minuto, concedendo un turno di riposo all’algerino suo compagno. Al suo fianco invece lo stacanovista Franck Kessie, che nonostante sia uscito malconcio e in anticipo dal Derby di sabato scorso sembra aver recuperato e dunque partirà ancora una volta dall’inizio.

Davanti, sulla destra ancora spazio ad Alexis Saelemaekers, che sembra convincere e star bene fisicamente. Al centro, vista l’assenza eccellente, spazio a Brahim Diaz, vero sostituto di ruolo. A sinistra di nuovo Rafael Leao, autore di un’ottima partita con i nerazzurri. Centravanti, manco a dirlo, Zlatan Ibrahimovic, che vuole giocarle tutte.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim, Leao; Ibrahimovic

DIRETTA TV CELTIC-MILAN – La sfida d’Europa League sarà visibile in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Poi c’è la possibilità di guardarla anche su Sky Sport in HD, solo per gli abbonati al pacchetto sport, e in streaming su Sky go o Now TV.

LE PAROLE DI ROMAGNOLI A MILAN TV >>>

L’INTERVISTA DI PIOLI A SKY SPORT >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>