News Milan – Europa League, esordi non fortunati: i precedenti

Milan, esordi non fortunati in Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Celtic-Milan, match valido per l’esordio rossonero in Europa League, andrà in scena questa sera alle ore 21 al ‘Celtic Park’. I rossoneri vogliono onorare una competizione che, finora, ha mostrato diverse difficoltà dietro l’angolo. Il Milan, infatti, ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite di Europa League, esclusi preliminari (5-2 contro l’F91 Dudelange nel novembre 2018), subendo almeno due gol in tre di queste.

ECCO I PRECEDENTI DEL MILAN CONTRO LE SQUADRE SCOZZESI >>>