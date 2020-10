Europa League, Celtic-Milan: i precedenti rossoneri contro le scozzesi

Celtic-Milan, precedenti rossoneri incoraggianti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca poco per Celtic-Milan, match valido per il primo turno rossonero in Europa League. Sempre difficile giocare al ‘Celtic Park’, che però vedrà l’assenza dei tifosi, vero e proprio dodicesimo uomo per i biancoverdi. Riuscirà il Diavolo a proseguire la sua striscia di 20 risultati utili consecutivi? Stando alle statistiche, la possibilità appare concreta. In 16 scontri con le squadre scozzesi, infatti, il Milan è rimasto imbattuto per 13 volte (10 vittorie e 3 pareggi). Le tre sconfitte sono arrivate sempre in trasferta.

