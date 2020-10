News Milan – Ibrahimovic, che numeri con i rossoneri in Europa! I dettagli

Ibrahimovic, che numeri!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto per l’esordio in Europa League del Milan, che affronterà in trasferta il Celtic. Un match che vedrà il ritorno in Europa di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo la partita contro lo Shamrock Rovers nei preliminari, ha dovuto saltare le sfide con Bodo Glimt e Rio Ave causa coronavirus. I rossoneri, dunque, riabbracciano il suo leader che, numeri alla mano, si dimostra sempre più decisivo. Secondo quanto riferisce ‘Opta’ Ibra, in 17 partite in Europa con la maglia del Diavolo, ha preso parte a ben 14 gol, segnandone 10 e fornendo 4 assist ai propri compagni.

