Europa League – Celtic-Milan: Pioli rivoluziona la formazione. Novità Dalot

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE

MILAN NEWS – Novità di formazione in vista di Celtic-Milan. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato delle indiscrezioni della vigilia, secondo le quali Stefano Pioli avrebbe schierato Brahim Diaz e Sandro Tonali dal primo minuto rispetto al derby contro l’Inter, ma in realtà ci potrebbero essere altre novità.

Ma andiamo per gradi. Il Milan sta bene e soprattutto è diventato una squadra, così come ha dimostrato la vittoria nel derby, e dunque il tecnico vuole coinvolgere l’intera rosa. Assente Hakan Calhanoglu, uno degli uomini chiave del Diavolo messo fuori causa da una distorsione. Il sostituto come detto sarà Brahim Diaz, che ha personalità, l’estro e il dinamismo per sostituire il turco. In mediana inoltre ci sarà Sandro Tonali, che con ogni probabilità prenderà il posto di Ismael Bennacer.

Ma quali sono le altre due novità? Possibile esordio in maglia rossonera di Diogo Dalot, che prenderà il posto di Davide Calabria, titolare inamovibile in questo inizio di stagione. Samu Castillejo potrebbe concedere un turno di riposo ad Alexis Saelemaekers, mentre Rade Krunic sarebbe pronto a giocare dal primo minuto al posto di Rafael Leao. L’obiettivo è la vittoria, ma Pioli pensa anche all’importante partita contro la Roma, in programma lunedì prossimo a San Siro. Ecco la probabile formazione.

MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic

CELTIC-MILAN, LE PAROLE DI PIOLI A SKY SPORT >>>

LE PAROLE DI ALESSIO ROMAGNOLI A SKY >>>

DOVE VEDERE CELTIC-MILAN IN TV >>>