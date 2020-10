Celtic-Milan, Romagnoli a Sky: “Siamo giovani, ma molto ambiziosi”

VIGILIA CELTIC-MILAN, PARLA ROMAGNOLI

ULTIME NOTIZIE CELTIC MILAN NEWS – Giornata di vigilia per l’esordio in Europa League: domani si gioca Celtic-Milan, calcio d’inizio alle ore 21 al Celtic Park di Glasgow. Un inizio che i rossoneri non vogliono sbagliare. Ecco le parole di Alessio Romagnoli rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

TRASFERTA SCOZZESE – “Quando giochi in Europa, i pericoli ci sono sempre – dichiara Romagnoli alla vigilia di Celtic-Milan -. C’è un calcio più veloce, ci sono squadre attrezzate, ma noi faremo la nostra parte sicuramente”.

RITORNO IN EUROPA LEAGUE – “Sensazioni belle e positive. Cercheremo di dare il massimo in una competizione importante. Siamo giovani, ma ambiamo a certi palcoscenici”.

CLIMA POST-DERBY – “Ci ha dato grande confidenza nei nostri mezzi, ancor di più di quella che già avevamo. L’importante è allenarci bene e giocare ogni partita al massimo”.

CALHANOGLU OUT – “E’ un giocatore fondamentale, che ci dà tanto nelle due fasi ma chi lo sostituirà, farà il massimo”.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE – “Noi ci metteremo tutto noi stessi. Puntiamo ad arrivare più in alto possibile. Vedremo dove arriveremo”.

