Europa League – Verso Celtic-Milan: la probabile formazione rossonera

Europa League, verso Celtic-Milan: la probabile formazione di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà a Glasgow la sfida Celtic-Milan. La gara è valida per la 1^ giornata del Gruppo H di Europa League 2020-2021. Il Milan di Stefano Pioli arriverà al delicato confronto in terra scozzese con un’assenza, significativa, dell’ultima ora.

Ieri, infatti, durante l’allenamento a Milanello, si è infortunato Hakan Çalhanoglu. Il fantasista turco rimarrà fuori fino al termine del mese di ottobre per una distorsione alla caviglia. Per la gara contro i biancoverdi di Neil Lennon, dunque, nella probabile formazione rossonera ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola inserisce, al posto del numero 10, lo spagnolo Brahim Díaz.

Altro possibile cambio nello ‘starting eleven‘ del Diavolo per Celtic-Milan di Europa League a centrocampo: Sandro Tonali dovrebbe giocare dal 1′ in luogo, presumibilmente, di Ismaël Bennacer. Per il resto, tutto confermato rispetto all’undici iniziale che ha vinto, bene, il derby di Milano sabato scorso.

Vediamo, dunque, la probabile formazione rossonera per Celtic-Milan di Europa League secondo la ‘rosea‘. Il modulo di gioco, naturalmente, è l’ormai consueto 4-2-3-1: G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimović. IL CELTIC PROMETTE BATTAGLIA: LE DICHIARAZIONI DI CALLUM MCGREGOR >>>