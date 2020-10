Europa League – Verso Celtic-Milan: k.o. Calhanoglu. I tempi di recupero

Europa League, verso Celtic-Milan: mancherà Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brutte notizie per Stefano Pioli, tecnico rossonero, nella marcia di avvicinamento a Celtic-Milan, gara inaugurale del Gruppo H di Europa League 2020-2021. Il fantasista Hakan Calhanoglu, infatti, come ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, si è infortunato ieri in allenamento. L’ex Bayer Leverkusen salterà così la trasferta di Glasgow.

Il numero 10 rossonero ha riportato una distorsione alla caviglia che, di fatto, gli impedirà di scendere in campo in Celtic-Milan di Europa League ma non soltanto. Il turco Calhanoglu, come riferito dal quotidiano generalista, salterà anche i prossimi impegni del Diavolo, nella fattispecie Milan-Roma di Serie A e Milan-Sparta Praga in UEL, in programma lunedì 26 e giovedì 29 ottobre.

Calhanoglu tenterà il rientro in squadra in occasione di Udinese-Milan del prossimo 1° novembre. Assenza, importante, dunque, per Pioli, quella di Calhanoglu in Celtic-Milan di Europa League. Una gara in cui i rossoneri dovrebbero rilanciare dal 1′, a centrocampo, Sandro Tonali. CALHANOGLU OUT: LE SOLUZIONI DI PIOLI PER SOSTITUIRLO IN SCOZIA >>>