Milan, infortunio Calhanoglu: nessuna lesione. Ecco quando torna (FOTO)

Infortunio Calhanoglu, esami in corso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esami in corso al Columbus Center di Milano per Hakan Calhanoglu dopo la distorsione alla caviglia. Come riporta il giornalista Nicolò Schira, sono in ” corso gli esami al Columbus Center di Milano per Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco del Milan ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia. A forte rischio la presenza contro Celtic e Roma”.

Sempre secondo quanto riportato dal giornalista lombardo, sono “scongiurate lesioni, ma è confermata la distorsione alla caviglia per Hakan Calhanoglu. Il fantasista del Milan sarà out per le prossime gare di Serie A (Roma e Udinese) ed Europa League (Celtic e Slavia Praga). Probabile rientro a novembre dopo la sosta“.

