Calciomercato Milan – Maldini, affare a parametro zero / News

Ultime Calciomercato Milan News: Simunovic nel mirino di Maldini

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Una stagione particolare, in cui bisogna fare i conti col Coronavirus e in cui, quindi, la profondità della rosa, anche per il Milan, deve probabilmente essere maggiore. Lo sanno bene Paolo Maldini e Frederic Massara, che fino all’ultimo hanno provato a portare in rossonero un difensore centrale. Il budget però non ha permesso nuovi innesti che potessero essere all’altezza e dunque si è deciso di soprassedere, magari aspettando gennaio.

Il rientro di Leo Duarte e il prossimo di Mateo Musacchio lasciano ben sperare, così come ci si augura che presto sia di nuovo disponibile anche Matteo Gabbia. Tuttavia, secondo quanto riferiscono in Scozia, ci sarebbe una nuova idea per Maldini. Si tratta di Jozo Simunovic, difensore croato classe 1994. Fino alla scorsa stagione ha giocato nel Celtic, ma al momento è svincolato.

Potrebbe dunque essere una soluzione interessante, soprattutto perché a costo zero. Sarebbe una toppa momentanea in attesa di poter acquistare qualcuno di livello più alto, a questo punto probabilmente la prossima estate e non a gennaio come si pensava. Insomma, qualche dubbio c’è, ma ciò che ormai pare abbastanza chiaro è che Maldini e Massara abbiano intenzione di rinforzare il Milan in difesa. Se con Simunovic o con un altro, poi si vedrà.

