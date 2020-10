Calciomercato Milan – Dalla Scozia: Maldini vicino a un difensore / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: nuovo nome per la difesa?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Spunta un nuovo nome per la difesa del Milan? E’ questa l’indiscrezione lanciata dai colleghi scozzesi. Il Daily Record, infatti, ha scritto nelle ore scorse di un interessamento di Maldini e Massara per Jozo Simunovic, calciatore attualmente svincolato.

Classe 1994, il croato ha vestito la maglia dei Celtic Glasgow, prossimo avversario del Milan in Europa League. Precedentemente, invece, era stato alla Dinamo Zagabria, dove ha iniziato la sua carriera da professionista e dove ha disputato tre stagioni. Nella passata stagione con il Celtic, Simunovic ha totalizzato 16 presenze e segnato 1 gol.

Interesse concreto o semplice indiscrezione di mercato? Il Milan, al momento, non sembra intenzionato ad attingere dal mercato degli svincolati, ma chissà che le cose non possiamo cambiare nel corso dei prossimi giorni. Effettivamente è strano che un classe 1994 sia svincolato, visto che solitamente in questa categoria rientrano giocatori a fine carriera, ma il Celtic evidentemente ha preferito fare a meno del difensore.

Il motivo? C’è un indizio datato agosto 2016. Simunovic, infatti, è stato ad un passo dal Torino, tanto da svolgere le visite mediche con i granata, tuttavia l’affare saltò improvvisamente. Il croato veniva da un brutto infortunio ai legamenti del ginocchio, e dunque il club Urbano Cairo decise di non siglare l’accordo raggiunto con il Celtic. In realtà, Petrachi, direttore sportivo dell’epoca, provò a strappare un prestito con diritto di riscatto invece che un acquisto a titolo definitivo, ma gli scozzesi rifiutarono l’offerta. Vedremo cosa succederà, ma il Milan è comunque sempre vigile sul mercato.

