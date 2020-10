Milan, buone notizie: Duarte negativo, torna a disposizione

Duarte negativo!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, il tampone di Léo Duarte ha dato esito negativo. Il difensore brasiliano può dunque tornare a disposizione di Stefano Pioli, il quale potrà contare su tre difensori centrali in vista della sfida contro il Celtic Glasgow in programma giovedì sera in terra scozzese. Il centrale brasiliano era risultato positivo il 23 settembre, quasi un mese fa.