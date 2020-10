Milan, bufera social su Calabria: rischia la squalifica?

Calabria, gestaccio al termine di Inter-Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È bufera social su Davide Calabria, terzino destro del Milan. Il numero 2 rossonero, infatti, al termine del derby di Milano dello scorso sabato contro l’Inter, si è lasciato andare ad un’esultanza poco elegante per la vittoria del Diavolo. Calabria, infatti, abbracciato dai compagni, ha festeggiato alzando il dito medio.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha provato a fornire le chiavi interpretative di questo episodio a termini di regolamento. Se l’arbitro, i suoi collaboratori, o i componenti della Procura Federale l’avranno visto, annotandolo nel referto di gara, Calabria rischia una squalifica per il prossimo turno di Serie A.

In caso contrario, invece, non trattandosi di un comportamento violento dopo il 90′, il Giudice Sportivo non potrà analizzarlo. Con somma pace dei tifosi dell'Inter, molto risentiti del gesto di Calabria.