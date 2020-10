CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 19 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 19 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina alla Roma. I giallorossi di Paulo Fonseca, con qualche difficoltà, hanno liquidato 5-2 il Benevento di Filippo Inzaghi allo stadio ‘Olimpico‘. Si è sbloccato Edin Dzeko, autore di due reti. In alto, sotto la testata, si parla della Juventus di Andrea Pirlo.

Soprattutto, del caso Paulo Dybala: escluso a Crotone, ha discusso con Fabio Paratici. Ed ora vuole giocare titolare in Champions League contro la Dinamo Kiev. In casa Inter, invece, c’è un allarme difesa: Antonio Conte mai partito così male in termini di reti subite.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>