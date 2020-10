Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (19/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Zlatan Ibrahimović, dominatore del derby di Milano. In caso di Champions League, l’asso svedese può rinnovare il suo contratto con il Diavolo. Spazio anche all’intervista esclusiva con Fabio Capello, che non esclude chance Scudetto per il Milan di Stefano Pioli. Si parla, poi, di Juventus e Inter, che saranno impegnate in settimana in Champions. A Torino c’è il caso Paulo Dybala: l’argentino, che ha litigato con il dirigente bianconero Fabio Paratici, vuole giocare titolare a Kiev.

