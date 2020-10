Milan sui social – Calabria orgoglioso di essere rossonero

Ultime Notizie Milan: Calabria festeggia il Derby su Instagram

MILAN NEWS – La festa continua. I rossoneri hanno vinto il Derby: è finita 1-2 Inter-Milan. Sul proprio profilo Instagram, il terzino classe 1996 Davide Calabria continua a esprimere la propria gioia e soprattutto tanto orgoglio tramite l’ultima foto pubblicata. Un’immagine della migliaia di moto che hanno accompagnato il pullman verso San Siro ieri, con una storica frase come didascalia. Quella pronunciata dal fondatore Herbert Kilpin: “Rosso come il fuoco e il nero come la paura che invocheremo nei nostri avversari. Questo è il Milan”. Ecco la splendida foto e dunque il post di Calabria.