Milan, guaio Calhanoglu: infortunio in allenamento. Oggi gli esami

Milan, infortunio per Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha riportato questa mattina in allenamento un infortunio alla caviglia. Per il turco rossonero una probabile distorsione e oggi effettuerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio. Il numero 10 ha lasciato Milanello in stampelle, tra la preoccupazione generale dello staff rossonero. Un brutto colpo per Calhanoglu e per il Milan visto che stava attraversando probabilmente il miglior momento della sua carriera. Calha salterà certamente le gare contro Celtic e Roma, ma attendiamo gli esiti per capire quanto resterà ai box l’ex Bayer Leverkusen.

LA CONFERENZA DI HAUGE E DALOT>>>