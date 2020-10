Europa League, McGregor (Celtic): “Milan? Un’occasione per rialzarci”

Celtic, parla il centrocampista McGregor

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Callum McGregor, centrocampista del Celtic, ha parlato del Milan, prossimo avversario in Europa League. Queste le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club scozzese: “Quando si perde una partita nel derby ci sono domande e dobbiamo affrontarle. Lo abbiamo fatto a dicembre e da lì siamo ripartiti. Dobbiamo prendere quell’esperienza, imparare da questo e tornare a correre. Dobbiamo prendere fiducia da quello che ci è successo l’ultima volta. Dobbiamo mantenere la fiducia, fidarci della squadra e fidarci del manager e di quello che stiamo facendo. Siamo stati qui un sacco di volte prima e abbiamo un sacco di esperienza. Dobbiamo mettere i piedi per terra e la cosa buona è che questa settimana abbiamo una grande partita contro il Milan per rimetterci in sesto“.

