Celtic-Milan anche in chiaro, dove vedere in TV il match di Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE

CELTIC-MILAN – Giovedì, alle ore 21:00, si disputerà la sfida Celtic-Milan. La partita, che si giocherà a porte chiuse, al Celtic Park nell’area Parkhead di Glasgow, in Scozia, è valida per la prima giornata del girone H di Europa League.

Partita importante per il Milan di Paolo Maldini, inserito appunto nel girone H insieme al Lille e allo Sparta Praga. Con ogni probabilità Pioli dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, infortunatosi alla caviglia nell’allenamento odierno a Milanello. Problemi anche per gli scozzesi, che dopo aver perso il derby contro i rivali dei Rangers, sono in crisi: il tecnico Lennon, infatti, ha parlato in conferenza stampa della presenza di una talpa, che rivelerebbe le notizie emerse nello spogliatoio.

La partita Celtic-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8, (canale 8 del digitale terrestre). Ovviamente la gara sarà possibile vederla anche su Sky Sport Uno e Sky Sport, che ha acquisito i diritti televisivi dell’Europa League. Canale 201 (canale 472 e 482 del digitale terrestre). La telecronaca sarà fatta dal giornalista Andrea Marinozzi. Commento tecnico affidato a Fernando Orsi.

La gara sarà visibile anche in streaming, più precisamente in chiaro sul sito tv8.it. Inoltre, gli abbonati potranno vedere il match di Europa League su Sky Go. Basterà utilizzare l’applicazione, tranquillamente scaricabile sull’Apple e sul Play Store. Infine c’è anche Now Tv, cioè il servizio on demand di Sky.

CALHANOGLU INFORTUNATO: I POSSIBILI SOSTITUTI >>>

EUROPA LEAGUE: ECCO LE CONDIZIONI DI ANTE REBIC >>>

ECCO L’ARBITRO DI CELTIC-MILAN >>>