Europa League – Verso Celtic-Milan: Rebic, gomito ancora da valutare

Europa League, verso Celtic-Milan: le ultime su Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giovedì sera, alle ore 21:00, si giocherà Celtic-Milan di Europa League: una sfida a cui, molto probabilmente, dovrà rinunciare Ante Rebic. L’attaccante croato, come riportato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, è ancora alle prese con il problema al gomito dopo la lussazione rimediata sul campo del Crotone. Rebic sta lavorando individualmente con terapie ed esercizi specifici per tornare in campo al più presto. Mercoledì è previsto un un nuovo consulto medico in tal senso. Difficile, però, che Rebic possa essere in campo a Glasgow. Così, dopo aver saltato le prime tre gare europee (Shamrock Rovers, Bodø/Glimt e Rio Ave) per squalifica, il numero 12 rossonero dovrà rinviare ancora il suo ritorno in campo ed in Europa. IN SCOZIA PARLANO DEL MILAN VICINO AD UN DIFENSORE SVINCOLATO >>>