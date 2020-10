CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 20 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 20 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, parla della Juventus. I bianconeri, oggi alle ore 18:55, saranno di scena a Kiev per la prima gara della Champions League 2020-2021. Il tecnico Andrea Pirlo, confermando l’arrabbiatura di Paulo Dybala a Crotone, non ha confermato la presenza in campo o meno dell’argentino nella trasferta odierna.

In serata, ore 21:00, toccherà alla Lazio di Ciro Immobile ospitare il Borussia Dortmund del temibile Erling Braut Haaland. Mentre il legale del Napoli è convinto di ribaltare lo 0-3 a tavolino dell’Allianz Stadium, la Fiorentina medita di cambiare allenatore. Maurizio Sarri potrebbe prendere subito il posto di Giuseppe Iachini.

