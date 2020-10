Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua intera prima pagina al ritorno della Champions League. In campo oggi due italiane. Alle ore 18:55 c’è Dinamo Kiev-Juventus; alle ore 21:00 invece Lazio-Borussia Dortmund. Domani toccherà ad Inter ed Atalanta. Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, lancerà una formazione che prevede, di fatto, ben 5 attaccanti in campo, tra cui i nuovi acquisti Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. All’Olimpico, invece, confronto tra bomber: Ciro Immobile contro Erling Braut Haaland. Spazio, nel riquadro in basso, anche al Milan di Stefano Pioli: i rossoneri, nel 2020, sono quelli che hanno fatto più punti di tutti in Serie A. E così, con questa classifica, il tecnico li stimola a fare sempre meglio.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA