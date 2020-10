Conferenza Pioli e Romagnoli LIVE: vigilia di Celtic-Milan (Europa League)

Europa League, verso Celtic-Milan, la conferenza di Pioli e Romagnoli

Quasi tutto pronto, a Glasgow, per la conferenza stampa live di Pioli e Romagnoli alla vigilia di Celtic-Milan di Europa League. I due rossoneri stanno per cominciare a parlare …

Questi i calciatori convocati oggi da mister Pioli per la trasferta di Pioli: due assenze importanti nella fila rossonere.

Celtic-Milan di Europa League di domani sera sarà trasmessa in diretta televisiva anche in chiaro! Clicca qui per scoprire dove vedere la partita dei rossoneri.

Celtic-Milan di Europa League sarà arbitrata dal signor Matej Jug, direttore di gara sloveno, classe 1980. Qui l’intera squadra arbitrale per il match.

Il Milan ha vinto 3 gare su 3 nei turni preliminari di Europa League. Il Diavolo ha vinto 2-0 in Irlanda contro lo Shamrock Rovers, poi 3-2 a San Siro contro il Bodø/Glimt e, infine, ai calci di rigore in Portogallo contro il Rio Ave dopo il 2-2 dei tempi supplementari.

Il Celtic è arrivato ai gironi di Europa League dopo essere uscito dai preliminari di Champions League. Battuto per 6-0 il KR Reykjavik, il Celtic ha poi perso 1-2 in casa contro gli ungheresi del Ferencváros. Passato ai turni preliminari di Europa League, il Celtic ha quindi battuto 1-0 fuori casa prima il Riga FC poi il FK Sarajevo.

CONFERENZA PIOLI E ROMAGNOLI LIVE – Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà Celtic-Milan, gara della 1^ giornata del Gruppo H di Europa League. Alle 19:40 (ora italiana) da Glasgow, Scozia, il tecnico rossonero Stefano Pioli ed il capitano del Diavolo, il rientrante Alessio Romagnoli, introducono in conferenza stampa i temi principali della sfida contro i biancoverdi di Neil Lennon. Restate su ‘PianetaMilan.it‘ per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Pioli e Romagnoli alla vigilia di Celtic-Milan di Europa League.

