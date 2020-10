Celtic-Milan, Romagnoli: “Dovremo avere più fame di loro” | Video

VIGILIA CELTIC-MILAN, PARLA ROMAGNOLI (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE CELTIC MILAN NEWS – Giornata di vigilia per l’esordio in Europa League: domani si gioca Celtic-Milan, calcio d’inizio alle ore 21 al Celtic Park di Glasgow. Un inizio che i rossoneri non vogliono sbagliare. Ecco le parole (e il video in alto) di Alessio Romagnoli:

“Bello giocare partite così, in stadi prestigiosi. Avversari di livello europeo: arriviamo con entusiasmo. Hanno perso il derby loro, ma toccherà a noi avere più fame di loro. Ogni calciatore vuole giocare partite così, partita ben giocata da tutti il derby contro l’Inter. Tifosi sempre vicini, felici del gesto. Abbiamo fatto di tutto per farli felice. Il gruppo dopo il lockdown è cresciuto, più squadra e più consapevoli dei mezzi. Poi sta a noi dimostrare il nostro valore”.

