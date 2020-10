Celtic-Milan, Pioli a Sky: “Ibrahimovic, Calhanoglu e il DNA europeo”

Europa League, verso Celtic-Milan: le dichiarazioni di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ alla vigilia di Celtic-Milan. La gara è valevole per la 1^ giornata del Gruppo H di Europa League 2020-2021. Queste le dichiarazioni di Pioli:

“Noi siamo il Milan e dobbiamo puntare a far bene ogni singola partita. Ho a disposizione una rosa di giocatori forti e volenterosi, un gruppo coeso. Gli esami non finiscono mai”

DNA EUROPEO – “È normale per il Milan giocare in Europa, abbiamo fatto tanto per tornarci e superare i preliminari che sono stati lunghi e difficili e adesso vogliamo far di tutto per rimanere nella competizione fino alla fine, come insegna la storia europea del club”.

CONDIZIONI CALHANOGLU – “Hakan purtroppo ha avuto un infortunio alla caviglia, non sappiamo se si tratta di una cosa lieve o più importante. È una situazione che dovremo analizzare insieme allo staff sanitario giorno dopo giorno”.

IBRAHIMOVIC – “Zlatan sta bene come stanno bene i suoi compagni. Credo che la squadra stia bene, perché è la testa che comanda le gambe. Il derby ci ha portato via tante energie sia mentali che fisiche, come accade sempre in questo periodo avremo un blocco di tre settimane dove giocheremo sette volte e saranno partite ravvicinate e molto competitive, ma schiererò sicuramente la migliore formazione”.

MODULI – “Mi reputo un allenatore elastico dal punto di vista tattico, non credo mai che le partite si vincano per l’iniziale schieramento tattico ma credo sia molto più importante mettere i giocatori giusti al posto giusto. In questo momento abbiamo trovato degli equilibri con queste posizioni in campo, ma questo non vuol dire che siamo preclusi per altre situazioni”.

