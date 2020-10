GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 ottobre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 21 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina alla doppietta di Álvaro Morata in Dinamo Kiev-Juventus di Champions League. Ottimo esordio europeo per Andrea Pirlo alla guida dei bianconeri. Molto bene anche Ciro Immobile, autore di un gol ed un assist in Lazio-Borussia Dortmund 3-1.

In alto, sotto la testata, si parla invece degli impegni che attendono stasera Inter, in casa contro il Borussia Mönchengladbach, ed Atalanta, fuori casa contro il Midtjylland, sempre alle ore 21:00. In basso, spazio all’infortunio di Hakan Çalhanoglu, out per tre partite.

Dunque, in Celtic-Milan di Europa League, i rossoneri di Stefano Pioli si affideranno a Brahim Díaz. Intanto, Napoli-AZ Alkmaar è a rischio per i 9 positivi al CoVid_19 nella fila olandesi.

