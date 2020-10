Champions League, Lazio-Borussia Dortmund 3-1: trionfo bianconceleste

Champions League, delirio Lazio

ULTIME NOTIZIE LAZIO NEWS – Debutto da sogno per la Lazio di Simone Inzaghi che, nel primo match di Champions League contro il Borussia Dortmund, porta a casa la vittoria grazie ad un brillante 3-1. Apre le marcature il solito Ciro Immobile al 6′ minuto prima dell’autorete di Hitz, che vale il 2-0. Spavento per i biancocelesti dopo il pareggio di Erlin Braut Haaland, ma al 76′ arriva il 3-1 definitivo di Akpa Akpro. Nel pomeriggio vittoriosa anche la Juventus in casa della Dinamo Kiev con la doppietta di Alvaro Morata.

