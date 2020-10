News Milan, Europa League: i risultati delle ultime 17 trasferte europee

Milan, i precedenti nelle ultime trasferte in Europa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Celtic-Milan, esordio rossonero in Europa League, andrà in scena alle ore 21 al ‘Celtic Park’. Primo match europeo in trasferta dunque per il Diavolo, che punta ad allungare la striscia di risultati utili che dura da 20 partite. Attenzione, però, ai risultati delle ultime trasferte europee. Spulciando nei precedenti, si può notare che, nelle ultime 17 partite fuori casa, il Milan non hai mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (6 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte). La sconfitta lontana da San Siro più recente è la debacle contro l’Olympiacos per 3-1, che è valsa l’esclusione dall’Europa League nella stagione 2018-2019.

