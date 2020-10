Milan, l’Europa League è fondamentale per Elliott: i motivi

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE

MILAN NEWS – Come scritto dal Corriere della Sera, in edicola questa mattina, il Milan torna finalmente in Europa. Non sarà la Champions League, ma comunque l’Europa League rappresenta senza dubbio una competizione importante, soprattutto per il fondo Elliott.

La proprietà americana vuole andare fino in fondo alla competizione, non solo per il prestigio, ma anche per questioni economiche. La qualificazione ai gironi, ottenuta attraverso il superamento dei tre turni preliminari, ha permesso al Milan di ottenere già una quindicina di milioni. Il successo finale ne garantirebbe 35-40. Denaro prezioso, considerando -195 dopo l’ultimo bilancio.

