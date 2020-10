Paul Singer (Elliott) nella Top 20 di una speciale classifica

‘Forbes’, le ultime su Paul Singer del fondo Elliott

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La rivista 'Forbes', per il 2020, ha stilato una classifica dei manager di 'hedge fund' più ricchi. Nella Top 20 c'è anche Paul Singer, fondatore e azionista di Elliott Management Corporation. Il fondo Elliott di Singer è noto in Italia poiché, nel luglio 2018, ha rilevato il 99,93% delle quote di A.C. Milan in seguito alle inadempienze da parte dell'imprenditore cinese Yonghong Li. Singer, tra i manager già presenti in questa speciale graduatoria nell'anno passato, è tra coloro che ha visto crescere il proprio patrimonio. Nel 2020, è pari a 3,6 miliardi di dollari. Il dato garantisce al manager statunitense il 222° posto nella Forbes 400 (la lista dei 400 residenti americani più ricchi). La classifica sugli 'hedge fund' stilata da 'Forbes', invece, prende in considerazione soltanto i singoli manager: in questo senso, Paul Singer si colloca al 18° posto.