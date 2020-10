Vulpis: “Si vocifera di un pre-accordo tra Arnault ed il Milan”

Arnault al Milan? Spunta una nuova, autorevole voce …

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Marcel Vulpis, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato del futuro societario del Milan e rivelato come possa essere davvero Bernard Arnault, presto, il nuovo proprietario del club rossonero. Ecco le dichiarazioni di Vulpis. "In ambito economico e societario del Milan, si vocifera di un pre-accordo tra Arnault e il club rossonero. Il nodo più importante del quale si è parlato, è far partire la costruzione del nuovo stadio del Milan". Quella che porta al patron del gruppo di lusso LVMH, quindi, sembra essere una pista tutt'altro che sopita e da tenere in seria considerazione per l'immediato futuro.