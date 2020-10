Milan, nessuno come te: rossoneri imbattuti da 118 giorni

Milan sensazionale dopo il lockdown: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Da 118 giorni il Milan di Stefano Pioli non perde una partita. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Il Diavolo, in questo arco temporale, non ha perso né in Serie A, né in Coppa Italia e nemmeno in Europa League.

Milan imbattibile: questo raccontano i numeri. Neanche l’Inter di Antonio Conte, nel derby di sabato pomeriggio, è riuscita a fermare il giovane gruppo di Pioli, che ha conquistato la quarta vittoria in quattro gare di questo campionato. Dal 22 giugno scorso, ovvero quando si è ripreso a giocare a calcio dopo il lockdown, il Milan ha totalizzato 13 vittorie e 3 pareggi in Serie A.

Una marcia da Scudetto. Nemmeno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha mantenuto il ritmo dei rossoneri, capaci di realizzare 35 gol in 16 gare. Il portiere Gigio Donnarumma, al contempo, ne ha subiti solo 12. Di chi sono i meriti di questo straordinario momento? ‘Tuttosport‘ li ascrive alla proprietà ed all’amministratore delegato, Ivan Gazidis, che ha saputo fare un passo indietro, rinnegando l’accordo con Ralf Rangnick per confermare Pioli.

Il merito, ovviamente, va al tecnico emiliano ed ai suoi giocatori, in particolare al trascinatore rossonero, Zlatan Ibrahimović. E, per finire, a chi i giocatori di questo Milan li ha scelti: i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Adesso, per il Milan, servirà una conferma importante in Europa League: giovedì, a Glasgow, il Diavolo è atteso dalla dura sfida contro il Celtic. LEGGETE COSA STA SUCCEDENDO ALLA SQUADRA SCOZZESE >>>