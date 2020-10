Europa League: Celtic-Milan, caos in spogliatoio ed Edouard assente

Ultime Notizie Milan: Celtic, un po’ di problemi in vista del Milan in Europa League

MILAN NEWS – Dopo la vittoria nel Derby alle spalle, ora per i rossoneri è il momento di pensare al prossimo impegno: giovedì ci sarà l’esordio ai gironi di Europa League, il primo appuntamento è Celtic-Milan. Gli scozzesi non ci arrivano al meglio: secondo il Daily Mail, il tecnico Neil Lennon avrebbe aperto un “processo” nello spogliatoio dopo il derby con il Rangers. Secondo l’allenatore, qualcuno dei giocatori avrebbe divulgato la formazione iniziale il giorno prima. Queste le sue parole: “Tutto questo è disgustoso”. Ora è ovviamente caos a Glasgow.

Inoltre, Lennon ha parlato anche a Celtic TV della possibile assenza del bomber Odsonne Edouard, classe 1998 francese, giovedì sera: “È stato in quarantena per due settimane, ha fatto esami cardiaci e del sangue e vedremo come sta. Non si è allenato per quasi 15 giorni ed è tornato solo venerdì. Dubito starà bene per giovedì”.

