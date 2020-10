TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 19 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 19 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola incentra la sua copertina su Paulo Dybala, che non vive un bel momento alla Juventus. Dopo l’esclusione di Crotone ha avuto una discussione con Fabio Paratici, dirigente bianconero. Vuole rilanciarsi da titolare a Kiev, in Champions League. Tutto mentre la società stringe sul rinnovo di contratto.

In alto, sotto la testata, l’appello a salvare il Torino di Urbano Cairo. Tre partite, tre sconfitte: brilla solo Andrea Belotti. “Gioco deludente figlio di un mercato imbarazzante”, il commento del quotidiano. Si parla, poi, del Sassuolo di Roberto De Zerbi, secondo in classifica e del solito, incredibile Zlatan Ibrahimović.

