Europa League, Celtic-Milan: sfida contro l’ex Laxalt: i numeri rossoneri

Celtic-Milan, Laxalt contro i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Celtic-Milan, match valido per l’esordio rossonero in Europa League, vedrà Diego Laxalt giocare una sua personalissima ‘sfida nella sfida’. L’esterno uruguaiano si è trasferito proprio in Scozia alla fine della scorsa sessione di mercato dopo una parentesi con il Milan di certo non esaltante. Un anno di permanenza prima del prestito al Torino e il nuovo ritorno alla base. Poche presenze per il giocatore, 35 per la precisione in tutte le competizioni.

